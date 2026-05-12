Alta Irpinia il territorio si ribella | Non siamo la pattumiera energetica d’Italia

In Alta Irpinia, la popolazione si sta opponendo in modo deciso al progetto di un impianto eolico proposto da una società privata. Le manifestazioni si sono intensificate, coinvolgendo cittadini e rappresentanti istituzionali in azioni di protesta. La questione riguarda la collocazione di impianti energetici nella zona, che molti considerano inadatta, e i manifestanti affermano che il territorio non può essere considerato una discarica per progetti industriali.

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