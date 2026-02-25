Alta Irpinia dialogo sulle sfide del territorio | focus su servizi giovani e sicurezza

«L’Osservatorio – ha dichiarato il Prefetto Rossana Riflesso – rappresenta uno strumento concreto di conoscenza e responsabilità condivisa. Le aree interne non chiedono attenzione formale, ma interventi strutturati e coerenti con le loro specificità. Il nostro impegno è accompagnare questi territori in un percorso che ne rafforzi e ne valorizzi le risorse sostenendone le criticità». AvellinoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Montella, ospedale di comunità fermo. In Prefettura il confronto, ma senza carte non si parte . 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Leggi anche:

Catanzaro, centrosinistra all’unità per le Provinciali: focus su infrastrutture, sicurezza e sviluppo del territorio.

“Ci avete abbandonati”, Alta Irpinia e giovani scenario del film

Argomenti discussi: L'Osservatorio provinciale fa tappa a Sant'Andrea di Conza.

Alta Irpinia, l’Osservatorio sullo stato della provincia rilancia il dialogo su servizi, giovani e sicurezzaL’Alta Irpinia ha fatto sentire con forza la propria voce nel nuovo appuntamento dell’Osservatorio sullo Stato della Provincia, il percorso di ascolto e confronto voluto dal Prefetto di Avellino, Ross ... irpinianews.it

Alta Irpinia, parte area pilotaE’ stato presentato oggi a palazzo Santa Lucia, alla presenza del presidente della Regione Campania Stefano Caldoro e dell’assessore alle Autonomie Pasquale Sommese, il protocollo di intesa tra i ... regione.campania.it