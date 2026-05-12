Alpinismo e video | nasce Cordata 4061 per i giovani del Gran Paradiso

È stato annunciato un nuovo progetto dedicato ai giovani appassionati di montagna, chiamato Cordata 4061. L'iniziativa mira a coinvolgere i giovani scalatori in attività di alpinismo e produzione di video, con l’obiettivo di raccontare le montagne del Parco del Gran Paradiso. Il progetto prevede percorsi verso vette meno frequentate e un ruolo di guida affidato a esperti del settore. L’obiettivo è stimolare i giovani a esplorare e condividere le proprie esperienze alpine.

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? Domande chiave Come possono i giovani scalatori diventare i nuovi narratori della montagna?. Chi guiderà i partecipanti verso le vette meno conosciute del Parco?. Cosa accadrà ai video realizzati durante le ascensionioni in quota?. Come influirà questo progetto sulla trasmissione della memoria storica locale?.? In Breve Scadenza candidature online fissata per il 20 maggio 2026.. Guide UVGAM coinvolte includono Francesco Civra Dano, Marco Farina ed Étienne Janin.. Video prodotti saranno proiettati alla 29ª edizione del Gran Paradiso Film Festival.. Partecipanti trasmetteranno conoscenze ai ragazzi tra 11 e 14 anni tramite Giroparchi Nature Trail.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Alpinismo e video: nasce Cordata 4061 per i giovani del Gran Paradiso ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Alpinismo e video: aperto il bando per giovani valdostani? Domande chiave Chi sono i professionisti che guideranno i giovani tra le vette? Come faranno i partecipanti a trasformare una scalata in un film?... Tommaso Paradiso a Napoli: il gran finale del tour al PalapartenopeIl Palapartenope di Napoli ospiterà giovedì 30 aprile la tappa conclusiva del tour nei palazzetti di Tommaso Paradiso, un evento che segna il culmine... Argomenti più discussi: Scalare e poi raccontare sulle vette insolite del Gran Paradiso; Fondation Grand Paradis lancia Cordata 4061; Cordata 4061; Alpinismo e video | aperto il bando per giovani valdostani. Informazioni generali - reddit.com reddit