Giovedì 30 aprile, il Palapartenope di Napoli ospiterà l'ultima tappa del tour nei palazzetti di Tommaso Paradiso. L'evento rappresenta il concerto conclusivo di una serie di date in cui l'artista ha portato dal vivo il suo repertorio davanti al pubblico. La serata si svolgerà all’interno di una sala che può ospitare un vasto numero di spettatori e prevede l’esibizione di Paradiso in una cornice di musica dal vivo.

Il Palapartenope di Napoli ospiterà giovedì 30 aprile la tappa conclusiva del tour nei palazzetti di Tommaso Paradiso, un evento che segna il culmine di un percorso live focalizzato sul contatto diretto con il pubblico. Il cantautore romano, che ha recentemente riscosso consensi con il brano I romantici durante il Festival di Sanremo — una traccia che ha dominato le classifiche radiofoniche fin dal debutto — porterà sul palco i contenuti del nuovo disco intitolato Casa Paradiso insieme ai suoi pezzi storici. L’architettura sonora e l’impatto del tour indoor. La performance al Palapartenope vedrà la partecipazione di un ensemble musicale consolidato che accompagna l’artista da diversi anni.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tommaso Paradiso a Napoli: il gran finale del tour al Palapartenope

Tommaso Paradiso balla sulle note della canzone Per Sempre si di Sal da Vinci

Notizie correlate

Tommaso Paradiso in concerto al PalapartenopeDopo la partecipazione al Festival di Sanremo con il brano “I romantici”, tra le canzoni più suonate in radio sin dall’uscita, e a pochi giorni dal...

Luchè a Napoli: il gran finale del tour celebrativo all’Ippodromo di AgnanoLuchè torna a Napoli: il concerto evento all'Ippodromo di Agnano chiuderà il tour dei record dopo il successo di Sanremo.

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Tommaso Paradiso, a Napoli la tappa che chiude il tour nei palazzetti; Tommaso Paradiso in concerto a Roma, la possibile scaletta; Tommaso Paradiso in concerto a Napoli: la tappa finale del tour al Palapartenope; Per Tommaso Paradiso doppio sold out a Roma e ritorno live nei palasport.

Tommaso Paradiso, a Napoli la tappa che chiude il tour nei palazzettiSi concluderà giovedì 30 aprile al Palapartenope di Napoli il tour nei Palasport di Tommaso Paradiso. Reduce dalla partecipazione al Festival di Sanremo con il brano I romantici, tra le canzoni più ... ansa.it

Tommaso Paradiso, debutto travolgente nei palasportTommaso Paradiso apre il tour nei palasport con un doppio sold out a Roma. In arrivo le date di Milano, Torino, Bologna, Padova, Firenze e Napoli ... lopinionista.it

Qui si sta bene. https://www.livenation.it/tommasoparadiso - facebook.com facebook

Cori per la #Lazio al concerto, Tommaso #Paradiso ferma tutto: “Mi servono i romanisti, senza non riempio gli stadi” #ASRoma #SerieA x.com