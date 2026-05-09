Alpinismo e video | aperto il bando per giovani valdostani

È stato aperto un bando rivolto a giovani valdostani interessati a combinare l’alpinismo con la produzione video. Il progetto prevede che professionisti del settore accompagnino i partecipanti sulle montagne della regione, offrendo formazione e supporto durante le escursioni. I giovani avranno l’opportunità di realizzare video che documentano le loro scalate, seguendo le indicazioni dei tutor specializzati. La selezione è rivolta a chi desidera unire avventura e creatività.

? Domande chiave Chi sono i professionisti che guideranno i giovani tra le vette?. Come faranno i partecipanti a trasformare una scalata in un film?. Quali criteri userà la commissione per selezionare i candidati?. Dove verranno proiettati i video realizzati durante le ascensioni?.? In Breve Scadenza candidature 20 maggio 2026 per giovani tra 19 e 25 anni.. Formazione a Cogne dal 5 giugno con due gruppi da 6 persone.. Ascensioni guidate da guide alpine il 9-10 e 12-13 giugno.. Video finali proiettati al 29esima edizione Gran Paradiso Film Festival.. Le iscrizioni per il progetto Cordata 4061 sono aperte fino al 20 maggio 2026, offrendo ai giovani valdostani tra i 19 e i 25 anni la possibilità di partecipare gratuitamente a un percorso di alpinismo guidato.🔗 Leggi su Ameve.eu

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