Fondazione Cecchettin | Puntiamo a cambiare cultura patriarcale

La Fondazione Cecchettin ha annunciato l’intenzione di creare un’alleanza con Coop per affrontare la questione della cultura patriarcale. La proposta mira a promuovere un cambiamento nei modelli culturali che ancora considerano la donna come subordinata all’uomo. Questa iniziativa è stata comunicata oggi a Milano, con l’obiettivo di contrastare le tradizionali rappresentazioni di genere.

Milano, 27 feb. (Adnkronos) - "Vogliamo costituire un'alleanza con Coop con la finalità di cambiare la cultura di stampo patriarcale che purtroppo ancora ci caratterizza e che vede la donna come sottoposta all'uomo". Lo ha detto Anna Maria Tarantola, vice presidente della Fondazione Giulia Cecchettin, intervenendo a Milano all'evento organizzato da Coop per presentare le azioni che metterà in campo nel 2026 per la promozione di una cultura fondata sulla parità di genere. Un impegno per la parità che si conferma per il sesto anno consecutivo grazie alla campagna 'Close The Gap'. Tra le azioni che la Fondazione vuole mettere in campo al fianco di Coop figura "un processo di formazione rivolto ai dipendenti e alle loro famiglie -afferma Tarantola-.

