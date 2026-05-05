Adunata Alpini e accuse di sessismo scontro in consiglio regionale

In consiglio regionale si sono registrate tensioni riguardo all'organizzazione dell'Adunata nazionale degli Alpini prevista a Genova dall'8 al 10 maggio. La discussione si è accesa anche in relazione ad alcune accuse di sessismo rivolte agli organizzatori dell'evento. La questione ha coinvolto diversi consiglieri, portando a confronti diretti durante la seduta. La vicenda ha attirato l'attenzione di alcuni media locali e ha generato un acceso scambio di opinioni.

Tensioni in consiglio regionale sull'Adunata nazionale degli Alpini che si terrà a Genova dall'8 al 10 maggio. La manifestazione - già protagonista di polemiche da giorni anche in seno al consiglio comunale - è tornata al centro dei dibattito in via Fieschi stamattina.L'ordine del giorno per.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Adunata Alpini e mercati annullati: la protesta degli ambulanti a Tursi, applausi e consiglio sospesoApplausi, proteste e consiglio comunale sospeso: l'interruzione è arrivata poco dopo l'appello delle 15, quando la capogruppo della Lega Paola... Leggi anche: Adunata Alpini, cambio di programma: due parchi rimangono aperti Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Adunata Alpini: scontro a Tursi sulle accuse di 'mascolinità tossica' e sull'ordine del giorno della Lega (che non passa); Scritte contro gli alpini in via San Luca, lo scontro sull’adunata sbarca per le strade della città -; Scritte contro gli Alpini, scoppia la polemica: Salis si dissoci; Scritte contro Adunata Alpini a Genova, Luca Poncato (Lista Tosetto): No alle generalizzazioni. Raduno degli alpini, Il vademecum delle associazioni femminili: Adda passà ‘a adunataA diffonderlo, via social, sono Non una di Meno Genova, Rete di donne per la politica, l’Udi (Unione donne d’Italia) di via Cairoli e il centro ... genova.repubblica.it Ha da passa' l'adunata, il volantino per affrontare i disagi durante il raduno degli alpiniLo ha diffuso l'associazione Rete donne per la politica che consiglia di andare in giro con un fischietto come deterrente, mentre in città spuntano altri manifesti contro le penne nere ... today.it Telenord. . Piazza della Vittoria e Piazza Dante si preparano per l'arrivo degli Alpini a Genova. Banchi già allestiti e città in fermento Genova è pronta ad accogliere l'Adunata Nazionale. Le piazze del centro si trasformano per ospitare uno degli eventi più a - facebook.com facebook Difendere l’Adunata Nazionale degli Alpini di Genova significa difendere una tradizione fatta di servizio, solidarietà e rispetto. Le scritte ignobili apparse nel centro storico non rappresentano la città né il senso civico di chi la vive ogni giorno. Sono gesti poveri, x.com