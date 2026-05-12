Alpini in lutto | si è spento Lucio Montico presidente del coro Montecavallo

Nella notte tra l’11 e il 12 maggio, è deceduto Lucio Montico, presidente del coro Montecavallo. Montico, noto per il suo ruolo nel mondo alpino, ha recentemente lasciato la sua posizione, lasciando un vuoto tra i membri della comunità. La notizia della sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra gli alpini e i collaboratori che avevano condiviso con lui vari momenti.

Ha posato lo zaino - come si dice in gergo alpino - nella notte tra l'11 e il 12 maggio Lucio Montico. Viveva a Borgomeduna ed era molto attivo nel quartiere e nella vita parrocchiale. Alpino e appassionato di canto, da oltre dieci anni era presidente del Coro ANA Montecavallo, rappresentativo.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Leggi anche: Lutto in casa Napoli, si è spento la sera della partita: il cordoglio del club

Mondo della musica in lutto: si è spento Gino PaoliAveva 91 anni Addio a Gino Paoli, tra le voci più eleganti e riconoscibili della musica italiana, scomparso all’età di 91 anni.