Lutto in casa Napoli si è spento la sera della partita | il cordoglio del club

Il Napoli ha annunciato la scomparsa di Pasquale Fiore, storico secondo portiere del club, avvenuta nella serata di ieri, proprio mentre si giocava una partita. La notizia ha suscitato commozione tra i tifosi e i membri della società. Fiore, figura nota tra i sostenitori azzurri, lascia un ricordo legato alla sua lunga militanza nella squadra.

Ci sono storie che sembrano destinate ad essere raccontate in un certo modo. Quella di Pasquale Fiore, storico secondo portiere del Napoli, è una di queste. Dopo aver visto il suo club del cuore vincere due scudetti in tre stagioni, l'ex estremo difensore si è spento mentre la squadra di Conte conquistava tre punti contro il Torino al Maradona. Non un titolare inamovibile, tutt'altro. Fiore è stato il secondo portiere del Napoli negli anni 70' e ha collezionato solo sette presenze in sette stagioni. Ha difeso anche i pali della primavera allenata da Rosario Rivellino, che poi vinse il Torneo internazionale di Viareggio nel 1975.

