Mondo della musica in lutto | si è spento Gino Paoli

Aveva 91 anni. Addio a Gino Paoli, tra le voci più eleganti e riconoscibili della musica italiana, scomparso all’età di 91 anni. Nato a Monfalcone nel 1934 e cresciuto a Genova — città che non ha mai davvero lasciato — Paoli è stato uno dei protagonisti assoluti della cosiddetta “scuola genovese”, movimento che ha rivoluzionato il modo di intendere la canzone d’autore nel nostro Paese. Autore raffinato, interprete intenso, Paoli ha saputo attraversare le epoche senza perdere autenticità. La sua musica, fatta di parole essenziali e atmosfere sospese, ha raccontato con rara delicatezza l’amore, il desiderio, la malinconia e il tempo che scorre. Non cercava mai l’effetto, ma la verità emotiva: ed è forse per questo che le sue canzoni continuano a parlare anche oggi, a distanza di decenni. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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