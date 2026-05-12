Negli Alpi Friulane sono stati censiti soltanto 22 esemplari di gallo cedrone, una diminuzione significativa rispetto agli anni precedenti. La ridotta presenza di questa specie, nota come il “re dei boschi”, solleva preoccupazioni riguardo alla sua sopravvivenza, poiché il silenzio nelle arene di canto indica una possibile diminuzione di individui presenti. La frammentazione dei boschi, causata da attività umane e cambiamenti ambientali, rappresenta un fattore che influisce sulla popolazione di questa specie.

? Punti chiave Perché il silenzio nelle arene di canto segnala un pericolo imminente?. Come influisce la frammentazione dei boschi sulla sopravvivenza del re?. Quali azioni stanno coordinando forestali e carabinieri per salvarlo?. Cosa accadrebbe alla memoria delle comunità montane senza questo simbolo?.? In Breve Monitoraggio 2025 condotto da Regione FVG, Carabinieri forestali di Tarvisio e Progetto Lince Italia.. Censimento su 16 arene di canto con presenza di soli uno o due esemplari.. Declino causato da frammentazione habitat e disturbi umani nelle vette delle Alpi friulane.. Attività di ricerca programmate per proseguire durante tutto il 2026 nel territorio montano.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Alpi Friulane: solo 22 galli cedroni, allarme per il re dei boschi

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