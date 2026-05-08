Tra Alpi e delle Dolomiti Friulane tornano gli appuntamenti con In rifugio c' è più gusto

Un viaggio tra montagne e natura, prodotti locali e sapori autentici per un’esperienza alla scoperta dei rifugi del Friuli Venezia Giulia. Riparte “In rifugio c’è più gusto”, che dal 30 maggio al 2 agosto proporrà 20 appuntamenti per dieci weekend coinvolgendo dieci realtà del circuito AssoRifugi.🔗 Leggi su Udinetoday.it

17 ORE in SOLITARIA al BIVACCO della PACE a -10° | DOLOMITI | VLOG

Notizie correlate

Un viaggio in Appennino tra gusto e tradizione: al rifugio la colazione "stellata" con lo chef Gianluca GoriniDomenica 10 maggio, il rifugio Trappisa di Sotto, nel cuore del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, in località Strabatenza nel comune di...

Leggi anche: Venerdì sera e domenica pomeriggio tornano gli appuntamenti a Rubano con “I concerti dell’assunta 2026” il 13 e 15 marzo 2026

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: È vero che sulle Alpi quest’anno ha nevicato più del solito?; Le specie animali che un antico romano poteva incontrare sui versanti alpini: Lepri bianche, topi del peso di undici libbre, maiali a zoccoli non fessi, cani coperti di peli e buoi senza corna; Manto nevoso fortemente ridotto. Grado di pericolo 2-Moderato in quota sui settori di confine settentrionali e occidentali per riscaldamento; World Glacier Monitoring Service: i ghiacciai delle Alpi in ritirata - Nos Alpes.

‘Festival Corpo Montagna’ cinque giorni in Val Saviore per ripensare il futuro delle Alpi tra clima, comunità e sostenibilitàCinque giorni di escursioni, musica, talk e pratiche outdoor collettive per esplorare la montagna come spazio di comunità, cura e cambiamento. quibrescia.it

Il Trenino Verde delle Alpi incentiva le prenotazioni per viaggiare fino a metà luglioBls incentiva le prenotazioni dei viaggi fino a metà luglio 2026 con una promozione a tempo limitato sul Trenino Verde delle Alpi: da oggi, 4 maggio ... travelquotidiano.com

TEAM BASSANO DALLE ALPI ORIENTALI AL BENACO Tra le due trasferte isolane del Tricolore – Costa Smeralda e Targa Florio – altri rallies nazionali vedono impegnati portacolori della scuderia veneta capitanata da Mauro Valerio. ROMANO D’EZZELI - facebook.com facebook

Il David di Michelangelo tra le Alpi della Svizzera. A Luglio verrà installata una copia in marmo di Carrara del David, a grandezza naturale, un invito a riflettere sul significato dell’opera nel mondo di oggi. Scopri come vederla x.com