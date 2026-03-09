TecnA ottiene la certificazione per la parità di genere

Tecn.A, azienda di Sondrio specializzata in consulenza ambientale, sicurezza e sistemi di gestione, ha ottenuto la certificazione per la parità di genere. La società benefit a responsabilità limitata ora si colloca tra le imprese che hanno raggiunto questo riconoscimento ufficiale. La certificazione attesta il rispetto di specifici standard legati alla parità di trattamento e opportunità tra uomini e donne.

Tecn.A. - Tecnologie & Ambiente società benefit a responsabilità limitata, azienda sondriese specializzata nella consulenza aziendale in materia di sicurezza, ambiente, sistemi di gestione e igiene alimentare entra ufficialmente a far parte dell’ancora ristretto novero delle società che hanno ottenuto la certificazione della parità di genere. Se in Lombardia, a fine 2025, le aziende certificate da organismi di certificazione accreditati erano quasi 8mila, a fronte delle poco più di 3mila del 2024, in tutta la provincia di Sondrio erano ancora soltanto 71. “Un traguado che ci riempie di soddisfazione” - commenta il presidente del consiglio di amministrazione di Tecn. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it Articoli correlati Despar Nord ottiene la certificazione sulla parità di genereDespar Nord ha ottenuto la certificazione UNI/PdR 125:2022 per la promozione della parità di genere, al termine del percorso di verifica condotto... Parità di genere, ATM ottiene la certificazione: abbattuto il gender pay gapMilano, 19 dicembre 2025 - Pari opportunità, cambiamento culturale e valorizzazione delle diversità: sono questi i risultati che hanno portato il... Ola Electric Achieves India's First Government Certification for In-House Ferrite Motor Aggiornamenti e notizie su Tecn A ottiene la certificazione per la... Discussioni sull' argomento Tecn.A ottiene la certificazione per la parità di genere; Team Mirai, il partito degli ingegneri ottiene 11 seggi al parlamento giapponese; Idrogeno, fertilizzanti, ammoniaca e metanolo: NEXTCHEM (gruppo MAIRE) ottiene 3 nuovi contratti in West Africa; Natrium: il reattore nucleare di Bill Gates ottiene l'ok commerciale, il primo con tecnologia TerraPower. L’azienda europea di tecnofinanza iCard ottiene la verifica sicura del cliente in meno di 60 secondi grazie alle soluzioni RegulaiCard, uno dei principali istituti europei di denaro elettronico, ha aggiornato gli assegni dei clienti applicando tecnologie avanzate di verifica della documentazione e biometrica sviluppate da ... ansa.it Apple annuncia i nuovi MacBook Pro con chip M5 Pro e M5 Max - (Adnkronos) - Apple ha aggiornato la propria linea di portatili di fascia alta introducendo i nuovi MacBook Pro da 14 e 16 pollici, equipaggiati con i processori M5 Pro e M5 Max. La novità tecn x.com Tecnorete Rivoli Centro. . Benvenuti nel tour esclusivo di questa splendida villa a Rivoli! @andreacrisafi ci guida dentro questa meravigliosa villa singola, libera su quattro lati con giardino, ampi spazi e comfort su più livelli Guarda il video, scopri gli ambi - facebook.com facebook