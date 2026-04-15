Montecatini ancora sì alla zona rossa | proroga di altri tre mesi atteso il sì in Prefettura

A Montecatini Terme, la zona rossa sarà prorogata di altri tre mesi, nonostante la scadenza prevista per il 21 aprile. La decisione è stata presa dopo una riunione in Prefettura, dove si è concordato di continuare con questa misura. La proroga mira a mantenere le restrizioni attualmente in vigore nella zona interessata. La conferma ufficiale dovrebbe arrivare nelle prossime ore.

Montecatini Terme, 15 aprile 2026 – La zona rossa, in scadenza il 21 aprile, sta per essere prorogata per altri tre mesi. Il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, in programma questa mattina alle 10, nelle sale dell’ufficio del governo sul territorio a Pistoia, dovrà valutare se portare la validità del provvedimento emanato dal prefetto Angelo Gallo Carrabba fino al 21 aprile. Il sindaco Claudio Del Rosso, nel corso di una seduta tenuta circa un mese fa ha già chiesto la proroga dell’ordinanza. Come dichiarato dal sottosegretario agli Interni Emanuele Prisco, nei primi due mesi di funzionamento della zona rossa, le forze...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Montecatini, ancora sì alla zona rossa: proroga di altri tre mesi, atteso il sì in Prefettura “Zona rossa a Montecatini? Non basta, vogliamo l’esercito”Montecatini Terme (Pistoia), 2 febbraio 2026 – A Montecatini nasce un nuovo movimento di cittadini: ’Strade sicure’. Leggi anche: Zona rossa per tre mesi a Lecco: il centro città blindato dopo l’omicidio del 19enne accoltellato in stazione