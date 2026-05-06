Jacopo Di Marzio torna in carcere | irreperibile per due mesi si è costituito per una rapina di 20 anni fa

Un uomo di 39 anni, già noto alle forze dell’ordine, si è consegnato alle autorità mercoledì 6 maggio dopo essere stato irreperibile per due mesi. La sua presenza in carcere segue una rapina commessa circa 20 anni fa, e il soggetto aveva recentemente fatto perdere le tracce. La vicenda si inserisce in un quadro di precedenti giudiziari che coinvolgono il suo nome.

Jacopo Di Marzio è tornato in carcere. Il 39enne viterbese, con un passato segnato da diversi precedenti giudiziari, si è costituito mercoledì 6 maggio dopo aver fatto perdere le sue tracce per due mesi. Alle 15,30 si è presentato spontaneamente al carcere Nicandro Izzo a Mammagialla accompagnato.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Rapina a Villa Gallizioli: due responsabili patteggiano 4 anni e 2 mesi di carcere Appiccò otto roghi in una notte a Follonica, condannata una ragazza a due anni e 4 mesi di di carcereEra accusata di avere appiccato otto incendi nel giro di poche ore, tra il centro cittadino e l’area del centro commerciale 167 Ovest a Follonica. Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: 16 nomi incredibili con cui vorrei chiamarmi (dal Draft NFL); Si ferisce una gamba sotto il trattore che si ribalta. E’ successo a Monsummano; Di Marzio: Roma su Manna ma De Laurentiis fa muro, le alternative; Calcio Terza: sugli scudi gli attaccanti camaioresi Giovannini (capocannoniere) e Luisotti. Il Lido fa perdere la testa all’Atletico Marginone. Vincitrice del Preview di settembre! @accapostrada parteciperà al XIX° Memorial Jacopo Menchi!! #pietà2004 #memorialjacopomenchi #wearegspietà2004 - facebook.com facebook