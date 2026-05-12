All' Oasi di Serranella la presentazione del progetto europeo Agri-nature-mentor per la biodiversità

Domenica 17 maggio alle 10.30 si svolgerà un incontro pubblico presso la sala polivalente della riserva naturale regionale e Oasi Wwf Lago di Serranella. L’evento sarà dedicato alla presentazione del progetto europeo Agri-Nature-Mentor, volto a migliorare la tutela della biodiversità attraverso una serie di incontri pratici e attività sul territorio. La partecipazione è aperta a tutti coloro interessati a conoscere le iniziative in programma.

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