Il gioco per soprire la biodiversità | torneo Bioviva Nature Challenge alla Città del Sole
Il 9 maggio, il negozio in via Siracusa 5a ospiterà il torneo Bioviva Nature Challenge, dedicato alla scoperta della biodiversità attraverso il gioco. Questa iniziativa, giunta alla sua cinquantesima edizione, si svolge all’interno di un punto vendita noto per aver promosso giochi che hanno lasciato un’impronta nel tempo. L’evento prevede momenti di competizione tra partecipanti di diverse età, con attività legate alla natura e all’ambiente.
Da oltre cinquant'anni Città del sole sceglie giochi che lasciano il segno. Il 9 maggio, nel negozio in via Siracusa 5a si anima con i tornei Bioviva Nature Challenge. Questo approccio al gioco si trasforma in una giornata dedicata alla natura e alla biodiversità. L’evento si svolge nell'ambito.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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