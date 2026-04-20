Riapre il parco Marenzi | nuovo laghetto e oasi per la biodiversità - Foto

Il parco Marenzi nel centro di Bergamo ha riaperto al pubblico dopo i lavori di riqualificazione. Sono stati realizzati un nuovo laghetto e un’area dedicata alla biodiversità. Sono stati completati interventi di impermeabilizzazione, ricircolo dell’acqua e fitodepurazione per lo specchio d’acqua del parco storico. La riqualificazione mira a migliorare la qualità dell’acqua e a creare un ambiente più naturale e accogliente per visitatori e specie animali.

I LAVORI. Conclusi i lavori di riqualificazione: impermeabilizzazione, ricircolo e fitodepurazione per lo specchio d’acqua nel parco storico del centro di Bergamo. Ha riaperto nella mattinata di lunedì 20 aprile il parco Marenzi in via Frizzoni, oasi di biodiversità chiusa dallo scorso novembre per i lavori di riqualificazione del laghetto. L’area verde è uno dei parchi storici tutelati dalla Soprintendenza con la quale il Comune di Bergamo ha concordato l’intervento di ripristino dello specchio d’acqua, con l’impermeabilizzazione del fondo, un nuovo impianto di ricircolo dell’acqua, meccanico e con attraverso la fitodepurazione. Per...🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Riapre il parco Marenzi: nuovo laghetto e oasi per la biodiversità - Foto Notizie correlate La nuova stagione del parco Marenzi: riapre dopo i lavori di ripristino del laghettoCon l’estate alle porte il Parco Marenzi, polmone verde della città di Bergamo riapre ai cittadini che sono in cerca di un luogo tranquillo dove... Leggi anche: Le oasi a Bergamo, Marenzi riapre. Lavori al Turani e nei quartieri Una raccolta di contenuti Si parla di: Sicurezza nei parchi della città, arrivano 11 nuovi punti di videosorveglianza. Riapre il parco Marenzi: nuovo laghetto e oasi per la biodiversità - FotoConclusi i lavori di riqualificazione: impermeabilizzazione, ricircolo e fitodepurazione per lo specchio d’acqua nel parco storico del centro di Bergamo. ecodibergamo.it La nuova stagione del parco Marenzi: riapre dopo i lavori di ripristino del laghettoCon l’estate alle porte il Parco Marenzi, polmone verde della città di Bergamo riapre ai cittadini che sono in cerca di un luogo tranquillo dove poter passeggiare, leggere, rilassarsi e fuggire anche ... bergamonews.it