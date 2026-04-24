A Cuba, un gruppo di giovani si allena in palestra e si impegna in attività sportive lungo il Malecón. Le immagini mostrano ragazzi che praticano pugilato, alcuni con i pugni sollevati, altri mentre si allenano all’esterno. La scena si svolge in diversi ambienti della città, tra cui una palestra e spazi pubblici, documentando l’attenzione dei giovani verso l’attività fisica e il sostegno tra coetanei.

‹ › 1 6 ATLSamuel Fabbri and the kids. ‹ › 2 6 ATLstillAdrialis at Gimnasio entrance. ‹ › 3 6 ATLStillAdrialis Gomez at Malecon. ‹ › 4 6 ATLStillHaiffer Borjes waiting. ‹ › 5 6 BHSCbackstagetraining on the beach. ‹ › 6 6 ATLbackstageAdrialis Gomezfemale protagonist. “A tu lado” è un film intimo, a metà tra documentario e cinema neorealista. Nella Cuba post-castrista, isolata dal mondo, fuori dalla globalizzazione — un’isola ideologica prima che fisica dove il comunismo è ovunque e il socialismo si legge negli edifici vecchi, abbandonati, eppure ancora abitati da persone rispettabili e orgogliose. Scoprirete, forse come me, di aver abusato del termine “resistenza” nella vita di tutti i giorni.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “A tu lado”: i pugni dei ragazzi che resistono (per davvero) a Cuba

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