Allerta meteo Lazio 13 aprile | pioggia temporali forte vento e temperature in calo

Lunedì 13 aprile nel Lazio si prevede un peggioramento delle condizioni meteorologiche con pioggia e temporali che interesseranno diverse zone. Sono attesi anche forti venti e un abbassamento delle temperature rispetto ai giorni precedenti. Le previsioni indicano un cambiamento significativo rispetto al tempo stabile dei giorni scorsi, con criticità che potrebbero interessare varie aree della regione.

Pioggia e temporali, forte vento e temperature in calo sono le previsioni del meteo nel Lazio per lunedì 13 aprile. Allerta meteo gialla per criticità idrogeologica.🔗 Leggi su Fanpage.it

Previsioni meteo Roma e Lazio 12 febbraio: forte pioggia e temporali, temperature in calo nel weekendTorna il maltempo su Roma e Lazio, oggi pioggia e temporali, venerdì breve tregua e sabato sarà la giornata più critica.

Allerta meteo Roma e Lazio 12 febbraio: vento forte, pioggia intensa e temporaliForte vento, pioggia e temporali sono le previsioni nel Lazio per il 12 febbraio.