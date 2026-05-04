Monte Faeta dopo l’incendio arriva il rischio idrogeologico | scuole chiuse ad Asciano

Dopo il recente incendio che ha interessato il Monte Faeta, le autorità hanno deciso di chiudere le scuole ad Asciano a causa del rischio idrogeologico. Le previsioni meteo indicano la possibilità di piogge che potrebbero influire sulla stabilità del terreno, già compromessa dall’incendio. La situazione richiede attenzione alle procedure di sicurezza e monitoraggio costante del territorio.

Gli ultimi aggiornamenti meteo da Meteo POP: A pochi giorni dal violento incendio che ha colpito il Monte Faeta, il territorio si trova ad affrontare una nuova fase critica. Le fiamme hanno lasciato spazio a un rischio meno visibile, ma altrettanto pericoloso: quello idrogeologico. La Regione Toscana ha infatti emesso un’allerta meteo arancione per la giornata di martedì 5 maggio 2026, legata al rischio idraulico e a temporali intensi. Una situazione che, in un contesto già reso fragile dall’incendio, ha portato a decisioni immediate da parte delle amministrazioni locali. Scuole chiuse ad Asciano: una scelta legata alla sicurezza. Il Comune di San Giuliano Terme ha disposto la chiusura di tutte le scuole e delle relative palestre, sia pubbliche che private, nella frazione di Asciano.🔗 Leggi su Retemeteoamatori.it

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