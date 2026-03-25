Venerdì 27 marzo, dalle 8 alle 9, un’assemblea si terrà davanti ai cancelli di uno stabilimento industriale. L’evento è stato organizzato dai rappresentanti sindacali e coinvolge i lavoratori di un’azienda di servizi ambientali, impegnata nelle attività di pulizia e facchinaggio all’interno del sito. La convocazione deriva da una richiesta di confronto riguardo a possibili tagli al personale di facchinaggio.

Il Cobas denuncia i licenziamenti dall'1 aprile nella società Servizi Ambientali. Venerdì 27 marzo presidio dalle 8 alle 9: “Serve una risposta forte di tutti i lavoratori” BRINDISI – Nuova vertenza sindacale nello stabilimento Euroapi. Il Cobas ha indetto per venerdì 27 marzo, dalle ore 8 alle 9, un’assemblea davanti ai cancelli dell’azienda, coinvolgendo i lavoratori della Servizi Ambientali, impegnata nelle attività di pulizia e facchinaggio all’interno del sito. Al centro della protesta ci sono i licenziamenti che scatteranno a partire dal 1° aprile, in seguito alla nuova gara che ridefinirà gli appalti dei servizi. Secondo quanto denunciato dal sindacato, il cambio di gestione comporterà una riduzione significativa del personale, in particolare nel facchinaggio. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

© Brindisireport.it - Euroapi: “Tagli al facchinaggio, a rischio quattro posti”. Assemblea davanti ai cancelli

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