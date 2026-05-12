Allarme Juve di nuovo ai box | un big tiene in ansia Spalletti

La Juventus si prepara ad affrontare la partita contro la Fiorentina, con alcuni giocatori in dubbio a causa di problemi fisici. Un calciatore di spicco ha lasciato il campo durante l’allenamento precedente, generando preoccupazioni nello staff tecnico. I medici stanno monitorando le condizioni di un altro titolare, mentre gli allenamenti continuano con l’obiettivo di arrivare al match nel miglior modo possibile. La sfida si giocherà in casa, senza la presenza certa di alcuni elementi chiave.

La squadra bianconera prepara la sfida casalinga di campionato contro la Fiorentina: le ultime dalla Continassa In attesa di capire quando si giocherà il match con la Fiorentina (così come tutte le altre gare che vedono impegnate le altre squadre in corsa per la Champions), la Juventus è tornata ad allenarsi alla Continassa dopo il giorno di riposo concesso da Luciano Spalletti. Le ultime sulle condizioni di Thuram (Ansa) – Calciomercato.it Il fondamentale successo esterno contro il Lecce ha dato nuovo slancio alla compagine bianconera, che ha sorpassato il Milan al terzo posto e avvicinato il Napoli dietro i campioni d’Italia dell’ Inter. Ma, soprattutto, permette ancora alla ‘Vecchia Signora’ di avere il destino nelle proprie mani per un piazzamento tra le prime quattro.🔗 Leggi su Calciomercato.it

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POST JUVENTUS - LECCE 1-1 | INTERVISTA LUCIANO SPALLETTI

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