Yildiz tiene in ansia la Juve | fastidio al polpaccio e Galatasaray ora a rischio Cosa filtra sulle condizioni del turco

Yildiz si ferma a causa di un fastidio al polpaccio, creando preoccupazione tra i tifosi della Juve. La società ha confermato che il turco ha subito un lieve infortunio durante l’allenamento, ma senza indicare tempi precisi di recupero. La sua presenza contro il Galatasaray resta in dubbio, mentre i medici monitorano attentamente le sue condizioni. La squadra si prepara senza di lui, sperando in un recupero rapido.

Yildiz tiene in ansia la Juve in vista del delicato impegno in coppa contro il Galatasaray per tentare la grande impresa della qualificazione. Il momento negativo della  Juventus  continua a peggiorare notevolmente. Dopo l’inaspettata e pesantissima sconfitta subita contro il  Como  in campionato, maturata a causa delle due reti incassate nel fine settimana, mister  Spalletti  deve fare i conti con l’infermeria.  Il grave crollo sportivo ha minato le certezze del gruppo, già scosso dal clamoroso cinque a due patito in  Champions League  che  costringerà la squadra a una rimonta epica per evitare l’eliminazione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

