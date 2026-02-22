Juventus Yildiz e Bremer ai box | Spalletti in ansia tra Galatasaray e Roma

Da calciomercato.it 22 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Yildiz e Bremer sono infortunati, creando preoccupazione tra i tifosi della Juventus. La squadra affronta un momento difficile, con sconfitte consecutive in campionato e in Champions League. L’assenza dei due giocatori chiave mette in dubbio le scelte di formazione per le prossime partite. I medici stanno monitorando le loro condizioni, ma la loro assenza potrebbe incidere molto sulle strategie di Spalletti. La situazione resta sotto stretta osservazione.

Momento complicato per la Juve dopo le ultime sconfitte tra campionato e Champions League: da valutare le condizioni del numero dieci e del brasiliano La Juventus si lecca le ferite dopo il nuovo tonfo contro il Como, a chiudere una settimana da incubo per la compagine bianconera dopo i ko con Inter e Galatasaray. Kenan Yildiz, numero dieci della Juve (Ansa) – Calciomercato.it In più, Luciano Spalletti è alle prese con due big in infermeria in vista delle due fondamentali sfide contro i turchi per il ritorno di Champions e la Roma in campionato. La Juve deve compiere un’impresa mercoledì per ribaltare il pesantissimo passivo di Istanbul, mentre domenica all’Olimpico è attesa dallo scontro in chiave quarto posto al cospetto dell’undici di Gasperini. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

