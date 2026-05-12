In Valle d’Aosta si registra un allarme per un insetto invasivo che sta mettendo a rischio vigneti e orti della zona. La presenza di questo insetto viene segnalata come un pericolo per le radici delle piante, anche senza che si notino segnali evidenti. Alcuni esperti suggeriscono che le trappole installate nei vigneti potrebbero, invece, aggravare il problema, senza fornire soluzioni definitive.

? Domande chiave Come può un insetto distruggere le radici senza che nessuno se ne accorga?. Perché l'installazione delle trappole nei vigneti potrebbe peggiorare la situazione?. Quali colture rischiano il maggior danno dopo l'attacco degli adulti?. Come si può fermare un parassita che si sposta con i veicoli?.? In Breve Incontro a Donnas con esperti Rita Bonfanti, Eric Grange e Davide Venanzio.. Popillazioni aumentate di venti volte tra il 2023 e il 2024 in bassa valle.. La Lesse-La Salle risulta zona infetta dal ritrovamento di un esemplare a settembre 2025.. Defogliazione tollerabile tra il 25 e il 30 per cento per i produttori viticoli.....🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Allarme in Valle d’Aosta: l’insetto invasivo minaccia vigneti e orti

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