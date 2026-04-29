A5 bloccata per un anno | allarme sindaci per il caos in Valle d’Aosta

Da novembre 2024 a giugno 2026, le gallerie di Sorreley e Signayes lungo l'autostrada A5 resteranno chiuse, causando disagi nel traffico locale in Valle d’Aosta. La società che gestisce il tratto ha annunciato la chiusura per lavori di manutenzione, mentre i sindaci della zona hanno espresso preoccupazione e richiesto alternative per limitare i disagi ai cittadini e alle attività commerciali. La chiusura si protrarrà per quasi due anni, con ripercussioni sul traffico quotidiano.

? Cosa sapere La Sav chiuderà le gallerie di Sorreley e Signayes sull'A5 dall'11 giugno 2026.. I sindaci valdostani chiedono soluzioni alternative per evitare il blocco del traffico locale.. L’undici giugno prossimo, al termine dell’anno scolastico valdostano, le gallerie di Sorreley e Signayes sul raccordo autostradale A5 verso la statale 27 del Gran San Bernardo verranno chiuse per un intero anno, innescando una serie di criticità viabilistiche che coinvolgeranno i comuni di Quart, Saint-Christophe e Aosta. La decisione, comunicata dalla Sav, ha scatenato una tempesta politica e sociale tra i sindaci della valle, preoccupati per il rischio di blocchi totali del traffico.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - A5 bloccata per un anno: allarme sindaci per il caos in Valle d’Aosta Notizie correlate Valle d’Aosta, Firmino Therisod guida i giovani sindaci di ANCIIl volto della rappresentanza giovanile dei comuni valdostani cambia ufficialmente pelle. Valle d’Aosta: droga quadruplicata e allarme atti persecutoriDurante la celebrazione per il 174° anniversario della fondazione della Polizia di Stato presso Palazzo regionale, la questora di Aosta, Cannavale,...