Durante le celebrazioni per il 174° anniversario della fondazione della Polizia di Stato in Valle d’Aosta, sono stati resi noti i dati relativi all’aumento dello spaccio di droga, quadruplicato rispetto agli anni precedenti. Contestualmente, sono stati segnalati diversi episodi di atti persecutori che hanno coinvolto cittadini e agenti. Le autorità hanno evidenziato l’incremento delle attività illecite e l’aumento delle segnalazioni di comportamenti molesti nella zona.

Durante la celebrazione per il 174° anniversario della fondazione della Polizia di Stato presso Palazzo regionale, la questora di Aosta, Cannavale, ha illustrato il bilancio operativo del 2025, evidenziando una crescita significativa delle attività di controllo e degli interventi repressivi nel territorio valdostano. I dati mostrano un incremento dei fermi effettuati dalle volanti e dalla squadra mobile, che sono passati da 63 a 75 unità, mentre le denunce totali hanno registrato un balzo notevole, salendo da 292 a 396 episodi. L’evoluzione del fenomeno stupefacente e della sicurezza sociale. Il monitoraggio sul fronte del narcotraffico rivela un mutamento quantitativo preoccupante: i sequestri di sostanze illegali sono quasi quadruplicati rispetto all’anno precedente, passando da poco meno di due chili a circa nove chili complessivi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Valle d’Aosta: droga quadruplicata e allarme atti persecutori

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Perseguita l'ex, 30enne arrestato per atti persecutoriNel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 30enne napoletano per atti persecutori.

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Polizia, nel 2025 più arresti e più denunce in Valle d'AostaNel 2025 le persone arrestate dalla squadra mobile e dalle volanti della questura di Aosta sono state 75 contro le 63 dell'anno precedente; quelle denunciate 396 (292). (ANSA) ... ansa.it

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