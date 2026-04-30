Salvato un uomo | l’allarme arriva da una foto inviata su WhatsApp

Il 29 aprile in via Ciamician, un uomo ha tentato il suicidio. L'intervento delle forze dell'ordine è stato possibile grazie a una foto inviata tramite WhatsApp, che ha segnalato la situazione di emergenza. Carabinieri e personale del 118 sono intervenuti prontamente sul luogo. La vicenda si è conclusa con il salvataggio dell’uomo, che è stato soccorso e trasportato in ospedale.

? Cosa sapere Un uomo tenta il suicidio in via Ciamician il 29 aprile.. L'allarme arriva via WhatsApp permettendo l'intervento di Carabinieri e Sores.. Un uomo ha rischiato di perdere la vita nella tarda mattinata di ieri, 29 aprile, in via Ciamician, dopo aver tentato di compiere un gesto estremo all’interno della propria abitazione. Il drammatico episodio si è consumato in un appartamento dove l’uomo aveva già preparato tutto il necessario per il suicidio, disponendo una scala e una corda. La tragedia è stata evitata solo grazie alla tempestività di un’amica che, ricevendo sul cellulare una fotografia scattata dal conoscente in cui appariva proprio la corda, ha compreso immediatamente il pericolo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Salvato un uomo: l’allarme arriva da una foto inviata su WhatsApp Notizie correlate La nuova truffa che colpisce Whatsapp: arriva da un contatto fidato, ma è una trappola (l’allarme degli esperti)Negli ultimi mesi decine di persone stanno perdendo il proprio account WhatsApp dopo aver risposto a un messaggio apparentemente innocuo. Leggi anche: Da oggi il biglietto del treno arriva direttamente su WhatsApp Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Villa Maraini, uomo salvato da un’overdose in strada; Un uomo salvato da due agenti della questura di Lecce; Uomo colpito da infarto sulla Nave della Salute, salvato a bordo dai medici del progetto; Uomo colpito da infarto sulla Nave della Salute, salvato dal personale a bordo. Grumo Nevano, si addormenta in auto che prende fuoco: salvato in extremis dai carabinieriÈ accaduto nelle ore notturne in via Principe di Piemonte a Grumo Nevano dove sono intervenuti i militari della di Caivano. ilgiornalelocale.it Grumo Nevano: si addormenta a bordo dell’auto che prende fuoco, 48enne salvato dai CarabinieriI Carabinieri sono intervenuti in tempo e hanno salvato un uomo da un’auto in fiamme, pochi istanti prima che il fuoco diventasse incontrollabile. L’uomo stava dormendo all’interno del veicolo quando, ... ilgazzettinovesuviano.com Tenta il suicidio in via Ciamician, salvato in extremis dai soccorsi - facebook.com facebook