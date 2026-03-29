Da mercoledì scorso, il gruppo WhatsApp del Consiglio dei ministri, solitamente attivo con numerosi scambi tra i membri, si è improvvisamente fermato. In seguito alle dimissioni di una ministra, il gruppo è rimasto silenzioso, senza messaggi o comunicazioni. La stessa ministra è rimasta nel gruppo anche dopo aver annunciato le sue dimissioni.

Da mercoledì scorso il gruppo WhatsApp del Consiglio dei ministri, solitamente vivace e ricco di scambi tra i membri del governo, è completamente ammutolito. Nessun messaggio, nessuna comunicazione, nessun commento. Il motivo di questo silenzio improvviso e prolungato ha una spiegazione tanto semplice quanto imbarazzante: Daniela Santanchè è ancora presente nella chat. L’ex ministra del Turismo, che si è dimessa dopo un aspro braccio di ferro con la premier Giorgia Meloni, non ha infatti abbandonato il gruppo chiamato semplicemente “Consiglio dei ministri”. Una presenza che sta creando un disagio palpabile tra gli altri componenti dell’esecutivo, incerti sul da farsi e preoccupati di condividere informazioni riservate con chi non fa più parte del governo. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Santanchè resta nella chat dopo le dimissioni: da quel momento, su WhatsApp succede una cosa assurda

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Una raccolta di contenuti su Santanchè resta

Temi più discussi: Daniela è ancora nella chat. Santanché non lascia il gruppo, e i ministri non scrivono più; Santanchè riappare sui social: bisogna ricordarsi di essere squadra. E resta nella chat dei ministri; Santanchè resta al ministero, non rilascia dichiarazioni sulla richiesta di dimissioni; Santanchè, processi e indagini dopo le dimissioni dal governo.

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