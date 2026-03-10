A Parma, l’associazione Missione Parma segnala un aumento delle tensioni in via Toscana, dove studenti e personale scolastico si sentono insicuri a causa di attività delle baby gang. La richiesta principale è di installare nuove telecamere di sorveglianza e di creare un nucleo dedicato della Polizia Locale per contrastare i comportamenti indesiderati. La situazione ha suscitato l’attenzione delle autorità locali.

La sicurezza degli studenti e del personale scolastico in via Toscana a Parma è al centro di un allarme lanciato dall’associazione Missione Parma, che chiede al Comune l’installazione di nuove telecamere e la creazione di un nucleo specializzato della Polizia Locale contro le baby gang. L’appello, rivolto direttamente al sindaco Michele Guerra e alla sua giunta, sottolinea come le misure attuali delle Forze dell’Ordine, pur importanti, non siano sufficienti a fermare episodi di intimidazione nelle aree scolastiche e ai punti di snodo del trasporto pubblico come Piazza Ghiaia. L’urgenza della richiesta nasce dalla frequenza con cui si verificano aggressioni tra gruppi di ragazzi, creando un clima di insicurezza che minaccia la coesione sociale dei minori. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Parma: allarme baby gang, serve rete telecamere integrata

