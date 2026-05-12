All’Arcobaleno Marco Iagulli la prima tappa del viaggio di Gianfranco Gallo | il giornalista che pedala contro il cancro

Da salernotoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gianfranco Gallo ha iniziato un viaggio in bicicletta dalla Basilicata, attraversando diverse regioni italiane. La prima tappa si è svolta all’Arcobaleno, dove ha incontrato Marco Iagulli. Durante il percorso, Gallo affronta salite improvvise e lunghe distanze, accumulando fatica ad ogni curva. Il viaggio si propone di sensibilizzare sulla lotta contro il cancro, coinvolgendo varie tappe lungo il territorio italiano.

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Tra salite improvvise, chilometri infiniti e la fatica che si accumula curva dopo curva, Gianfranco Gallo è partito dalla Basilicata per affrontare il suo viaggio attraverso l’Italia. Un percorso che è metafora della vita stessa e che porta con sé un messaggio che va oltre lo sport e perfino.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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