All’Arcobaleno Marco Iagulli la prima tappa del viaggio di Gianfranco Gallo | il giornalista che pedala contro il cancro

Gianfranco Gallo ha iniziato un viaggio in bicicletta dalla Basilicata, attraversando diverse regioni italiane. La prima tappa si è svolta all’Arcobaleno, dove ha incontrato Marco Iagulli. Durante il percorso, Gallo affronta salite improvvise e lunghe distanze, accumulando fatica ad ogni curva. Il viaggio si propone di sensibilizzare sulla lotta contro il cancro, coinvolgendo varie tappe lungo il territorio italiano.

Tra salite improvvise, chilometri infiniti e la fatica che si accumula curva dopo curva, Gianfranco Gallo è partito dalla Basilicata per affrontare il suo viaggio attraverso l’Italia. Un percorso che è metafora della vita stessa e che porta con sé un messaggio che va oltre lo sport e perfino.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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Malato di cancro, attraversa l’Europa in bicicletta per la ricerca: il suo viaggio fa tappa a PordenoneSi trova in questo momento a Pordenone, pedalando verso est con il suo cargo bike elettrico "Formidable" di Galian, produttore rennese di biciclette.

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