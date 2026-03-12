Gianfranco Gallo al CortéSe con Napolimport viaggio tra i napoletani per amore

Sabato 14 marzo alle 21.00 e domenica 15 alle 18.00, al Teatro CortéSe, Gianfranco Gallo presenta lo spettacolo Napolimport – De Sica, Dalla, Vecchioni & co. L’attore e comico porta sul palco un viaggio tra le storie e i personaggi dei napoletani, offrendo un'interpretazione che mette in risalto aspetti legati alla cultura e alla tradizione partenopea. L’evento si svolge in due date consecutive.

Sabato 14 alle ore 21.00 e domenica 15 marzo alle ore 18.00, al Teatro CortéSe arriva Gianfranco Gallo con il suo spettacolo Napolimport – De Sica, Dalla, Vecchioni & co. Un titolo che già racconta un'idea, quasi un piccolo manifesto poetico. Perché Napoli, città che da sempre si lascia amare con una forza magnetica, non appartiene soltanto a chi vi nasce. Appartiene anche a chi la sceglie, a chi la sogna, a chi la canta pur avendo visto la luce altrove.

