Enzo Paolo Turchi ha rilasciato una dichiarazione inaspettata riguardo a Laura Efrikian, in seguito alle affermazioni fatte da Carmen Russo durante una trasmissione televisiva. Le sue parole sono state riferite in modo diretto e senza ulteriori commenti, aggiungendo un nuovo elemento alla discussione in corso. La vicenda coinvolge diversi personaggi dello spettacolo e sta attirando l’attenzione del pubblico.

Dopo le recenti parole di Carmen Russo sul tradimento, pronunciate durante la trasmissione Da Noi. A Ruota Libera, suo marito Enzo Paolo Turchi ha risposto pubblicamente nello studio de La Volta Buona facendo una piccola confessione: in passato è stato innamorato di Laura Efrikian, che era presente in studio. Sollecitato dalla conduttrice sulle dichiarazioni della moglie, Enzo Paolo Turchi, 76 anni, non si è tirato indietro e ha replicato scherzando: “Lo dice solo oggi? Dove posso andare alla mia età? Torno avvilito, non arzillo”. Una battuta che ha immediatamente scatenato le risate in studio, confermando ancora una volta come la coppia affronti anche temi delicati con leggerezza e autoironia.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - “Alla faccia di Carmen”: Enzo Paolo Turchi fa una confessione inattesa su Laura Efrikian

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