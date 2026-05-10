Durante un'intervista televisiva, l'attrice ha parlato della lunga relazione con il marito, toccando anche il tema dei tradimenti. Ha dichiarato che, secondo lei, il tradimento non rappresenta una tragedia e ha aggiunto che il marito è molto furbo. La conversazione si è svolta nel programma condotto da una nota conduttrice su Rai1, in cui l'ospite ha affrontato con tono leggero e ironico alcuni aspetti della vita di coppia.

Carmen Russo è stata ospite di Francesca Fialdini nel programma Da noi a ruota libera su Rai1, dove ha affrontato con leggerezza e ironia il tema dei tradimenti nella sua lunghissima relazione con il marito Enzo Paolo Turchi. Carmen ha 66 anni, suo marito dieci di più di lei e stanno insieme dagli anni ’80. “Il tradimento? Non è una tragedia. Non siamo giovanissimi, abbiamo avuto una vita molto intensa di amore e di passione”, ha spiegato Carmen “Arrivati a questo punto, se lui mi ritorna un pochino più arzillo di prima. ma perché no? In fondo non succede niente! Lo dico sempre con una certa ironia”, ha aggiunto la ballerina e attrice precisando subito dopo che la loro non è una coppia aperta: “Anzi: sono 44 anni di amore, confronti, litigate”.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Carmen Russo e la confessione su Enzo Paolo Turchi: “Il tradimento? Non è una tragedia, lui è furbo”

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