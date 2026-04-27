Hiroshima e Nagasaki origini e conseguenze della bomba atomica | se parla in un incontro

Il 29 aprile alle 20:45, al Ceas Parchi Romagna, si terrà un incontro sul tema di Hiroshima e Nagasaki, con un focus sulle origini e le conseguenze dell'uso della bomba atomica. L'evento, promosso dal Raggruppamento Guardie Ecologiche Volontarie di Forlì, approfondirà gli eventi storici legati ai due attacchi nucleari e le ripercussioni sulla popolazione e sull'ambiente. La serata si propone di offrire un approfondimento informativo su questo capitolo della storia mondiale.

Il Raggruppamento Guardie Ecologiche Volontarie di Forlì mercoledì 29 aprile alle ore 20:45 organizza al Ceas Parchi Romagna "P. Zangheri" - Polo didattico “La Cócla” a Forlì, in via Fausto Andrelini 59 una conferenza su “La storia della bomba atomica - Come la fisica conobbe il peccato relatore.🔗 Leggi su Forlitoday.it

Sobrevivió a Hiroshima Y Nagasaki... la historia real que parece ficción #curiosidades

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