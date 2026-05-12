Alisson vuole la Juve | la svolta immediata che fa contento Spalletti

Alisson e la Juventus hanno raggiunto un accordo, in attesa di definire i dettagli finali. L'allenatore della squadra ha espresso pubblicamente il suo interesse per il portiere brasiliano, che ha confermato la volontà di trasferirsi in bianconero. La trattativa si concentra ora sulle modalità di trasferimento e sulle tempistiche. Nessuna comunicazione ufficiale è ancora stata rilasciata dalle parti coinvolte.

Tra il portiere brasiliano e i bianconeri c’è già un accordo Spalletti vuole Alisson, Alisson vuole la Juve. Tutto fatto? Ancora no, ma siamo sulla buona strada. Il tecnico bianconero ha chiesto alla sua società di prendere un portiere più forte ed esperto di Di Gregorio, evidentemente non ritenuto all’altezza per fare il titolare: il prescelto è proprio il brasiliano, che il classe ’59 di Certaldo allenò anni fa alla Roma. (AnsaFoto) – Grafica di Calciomercato.it Ormai non è più un mistero: Alisson ha già un accordo con la Juve da 56 milioni netti a stagione. Si parla di un triennale, ma potrebbe essere anche un biennale con opzione per una terza stagione.🔗 Leggi su Calciomercato.it

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[alex_crook] Fonti italiane suggeriscono che la Juventus stia proseguendo per Alisson, con il #LFC che sta valutando potenziali opzioni per il portiere. Maggiori informazioni qui con @JacobsBen reddit

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