Alisson Santos vola anche al fanta | due gol nelle ultime tre partite e media del 7,5

Alisson Santos ha segnato due gol nelle ultime tre partite, con una media di valutazione di 7,5. Arrivato a gennaio, il brasiliano ha segnato contro il Bologna la sua quarta rete in 12 partite disputate. La sua presenza in campo e i gol segnati hanno attirato l'attenzione, contribuendo alle prestazioni della squadra. La sua media voto e il numero di reti rappresentano un dato significativo nel suo rendimento recente.

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A causa del successo del Bologna per 2-3 al Maradona il Napoli non riesce ad agguantare la qualificazione in Champions League per cui servirà almeno la prossima sfida col Pisa. La squadra di Conte esce dall'ex San Paolo con almeno una nota positiva, anzi una conferma: Alisson Santos. L'attaccante brasiliano ha trascinato i campani fino al momentaneo 2-2, segnando il gol del pareggio dopo un bel lavoro spalle alla porta di Hojlund che ha premiato il suo inserimento. L'esterno vola anche al fantacalcio: nelle ultime tre partite ha trovato due reti e in totale ha segnato quattro gol in 12 partite a voto dal suo arrivo nel mercato di gennaio.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Alisson Santos vola anche al fanta: due gol nelle ultime tre partite e media del 7,5 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Seba Esposito, due gol nelle ultime tre e ora batte anche i rigori: i numeri al fantaLe speranze di salvezza di un Cagliari risucchiato nella lotta dopo quattro ko consecutivi passano per i gol e gli assist di Sebastiano Esposito. Gol e assist in due partite: Elphege può essere la sorpresa al fanta nelle ultime giornateVisto il loro rendimento e i loro numeri al fantacalcio, se un attaccante supera con tale facilità una coppia di difensori come quella formata da... Argomenti più discussi: Napoli sconfitto al Maradona: il rammarico di Conte e Alisson Santos Serie A Enilive; Tutte le notizie di calcio in Diretta; SportMediaset: Edizione ore 13.05 del 9 maggio Video; Le pagelle di Napoli-Bologna, i voti: i top e i flop del match del Maradona. Napoli (70) Bologna (52) 2-3 Bernardeschi, Orsolini (rigore), Di Lorenzo, Alisson Santos, Rowe Impresa del Bologna al Maradona contro un Napoli decisamente distratto in difesa nel primo tempo. Mezz'ora di un ottimo Bologna che mette in difficoltà seriament x.com Alisson Santos si è definitivamente preso il Napoli: numeri già al top, il riscatto è scontatoIn una serata amarissima per il Napoli, sconfitto dal Bologna al Maradona, c’è comunque una certezza che continua a crescere partita dopo partita: Alisson Santos è già diventato il punto di riferiment ... tuttomercatoweb.com