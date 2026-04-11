L'attaccante del Cagliari ha segnato due gol nelle ultime tre partite e ha anche calciato e segnato un rigore. Con queste reti, è salito a cinque in questa stagione di campionato. La sua presenza in campo e i risultati ottenuti sono stati oggetto di attenzione tra gli appassionati di fantacalcio. I numeri dimostrano la sua continuità e capacità di incidere nelle partite.

Le speranze di salvezza di un Cagliari risucchiato nella lotta dopo quattro ko consecutivi passano per i gol e gli assist di Sebastiano Esposito. Il numero 94 è forse l'unica nota positiva dei sardi negli ultimi due mesi anche dal punto di vista fantacalcistico. Ha segnato due reti nelle ultime tre partite a voto e il gol contro il Sassuolo è arrivato grazie al primo calcio di rigore tirato e segnato in campionato. In totale ha segnato cinque reti. Alle 15 ci sarà la delicatissima sfida contro la Cremonese, dietro di soli tre punti rispetto ai rossoblù. L'ex Inter ha nel mirino il record di reti in Serie A (8) nella scorsa stagione quando vestiva la maglia dell'Empoli. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Seba Esposito, due gol nelle ultime tre e ora batte anche i rigori: i numeri al fanta

Davis ora è un top anche al fanta: due gol e un assist nelle ultime quattro partiteAll'inizio della stagione, aveva una quotazione di 19 crediti al Fantacampionato Gazzetta, dopo i soli due gol della scorsa annata.

Da Cunha, numeri da top al fanta: due assist e un gol nelle ultime tre giornateSe la Serie A (e il fantacalcio) avessero il premio di "Most Improved Player", un serio candidato alla vittoria sarebbe il capitano del Como Lucas Da...

Temi più discussi: Sassuolo Cagliari, intervista Sebastiano Esposito; Seba Esposito fa 12 tra gol e assist: ma l’Inter lo controlla ancora? Tutta la verità; Esposito non basta nel quarto ko consecutivo rossoblù: i numeri di Sassuolo-Cagliari; Esposito di rigore, poi il Sassuolo rimonta: Cagliari al quarto ko di fila.

Seba Esposito, due gol nelle ultime tre e ora batte anche i rigori: i numeri al fantaL'attaccante del Cagliari è salito a quota cinque reti in campionato e non scende sotto la sufficienza da 5 giornate ... gazzetta.it

Seba Esposito fa 12 tra gol e assist: ma l’Inter lo controlla ancora? Tutta la veritàAltro gol per Seba Esposito ieri, è arrivato finora a 6 reti e 6 assist in stagione: ma l'Inter lo controlla ancora? Tutta la verità ... msn.com

Sebastiano #Esposito dopo #SassuoloCagliari ha detto la sua sull'umore del fratello Pio, al centro di parecchie critiche dopo l'eliminazione dell' #Italia in #Bosnia "Se l'ho sentito Sì, sta meglio. Ma non è il momento di parlare della #Nazionale e di lui, n x.com

MARAT Football Management. . Sebastiano Esposito realizza il rigore del momentaneo vantaggio del Cagliari sul campo del Sassuolo Sesto gol stagionale per l'attaccante classe '2002 del Cagliari - facebook.com facebook