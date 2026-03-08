Dal talento alle magie fino all' appartamento | così Alisson diventa il nuovo Kvara del Napoli

Il portiere brasiliano, arrivato dal Liverpool, sta sorprendendo i tifosi del Napoli per il modo in cui si muove in campo e le parate decisive. Gioca nella stessa posizione di Khvicha Kvara e si sta facendo notare per le sue doti tecniche e il contributo alle azioni offensive. La sua presenza ha cambiato il modo di affrontare le partite e sta attirando l’attenzione di tutti gli appassionati.

Due mondi diversi, stesso modo di entrare dritti nel cuore dei napoletani. Perché in fondo, al Maradona, sanno riconoscere da sempre il talento e basta una scintilla per infiammare la passione dei tifosi. Che hanno festeggiato lo scudetto nell'estate scorsa, ma che nonostante la festa e i titoli – prima di Natale è arrivata anche la Supercoppa – da tempo non vivevano quella bella sensazione di magia nell'aria. Quella che accompagnava Khvicha Kvaratskhelia ogni volta che danzava col pallone tra i piedi. Quella che da qualche settimana si è tornati a respirare a Fuorigrotta grazie alle accelerazioni di Alisson Santos. "Gli chiedo sempre di puntare l'uomo, non mi interessa se sbaglia o perde palla.