Alisson Santos il Napoli ha trovato il nuovo Kvaratskhelia? Gazzetta

Alisson Santos è il nome che circola nel mondo del calcio come possibile sostituto di Kvaratskhelia al Napoli. La Gazzetta dello Sport ha dedicato un articolo alla questione, menzionando il giocatore e le sue caratteristiche, senza però confermare ufficialmente il trasferimento o l’interesse diretto del club. La discussione rimane aperta tra tifosi e addetti ai lavori.

Ruolo e caratteristiche oscillano tra il simile e l’identico. Kvara ci sembra più forte in progressione e Alisson ci pare inafferrabile sul breve Dc Napoli 06032026 - campionato di calcio serie A Napoli-Torino foto Domenico CippitelliImage Sport nella foto: esultanza gol Alisson Santos Alisson Santos è il nuovo Kvaratskhelia? Se lo chiede la Gazzetta dello Sport che ne scrive con Sebastiano Vernazza. Più indizi fanno una prova e si può azzardare una domanda impegnativa: il Napoli ha trovato in Alisson Santos il nuovo Kvaratskhelia? Ruolo e caratteristiche oscillano tra il simile e l’identico. Kvara ci sembra più forte in progressione e Alisson ci pare inafferrabile sul breve, ma sono dettagli. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

