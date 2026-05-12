Dopo la partita tra Napoli e Bologna, Alisson Santos ha dichiarato che la squadra ha bisogno di una risposta. La sconfitta subita contro il Bologna ha avuto ripercussioni nel club napoletano. La partita si è conclusa con un risultato sfavorevole per il Napoli, lasciando alcune questioni da affrontare. Santos ha espresso la necessità di un miglioramento e di un intervento immediato da parte del team.

La sconfitta contro il Bologna lascia il segno in casa Napoli. Il 2-3 incassato al Maradona, nella gara valida per la 36ª giornata di Serie A, complica il finale di stagione degli azzurri e aumenta il peso delle prossime partite. Nel post gara, Alisson Santos ha commentato il momento della squadra ai microfoni di DAZN. Il trequartista brasiliano non ha nascosto l’amarezza per il risultato, ma ha indicato subito la strada da seguire. Alla domanda sulla delusione dopo il ko, il giocatore ha risposto: “Molto triste per il risultato, dobbiamo lavorare in settimana per dare una risposta nella prossima partita”. Il giovane azzurro ha poi parlato anche del rapporto con Antonio Conte.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Alisson Santos dopo Napoli-Bologna: “Serve una risposta”

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