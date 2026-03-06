Napoli-Torino 1-0 Alisson Santos porta in vantaggio gli azzurri dopo sette minuti LIVE

Al Napoli basta un gol di Alisson Santos dopo sette minuti per ottenere la vittoria contro il Torino nella partita di Serie A disputata al Maradona. La sfida, valida per la ventottesima giornata, si è svolta venerdì sera e ha visto gli azzurri conquistare i tre punti con una rete realizzata presto nel primo tempo.

Il Napoli affronta il Torino per la ventottesima giornata di Serie A, match di venerdì sera al Maradona. Conte cambia formazione anche alla luce dell'ultimo infortunio di Lobotka. Torna Gilmour dal primo minuto vicino ad Elmas in mezzo al campo, Spinazzola e Politano sulle fasce. Davanti confermato il trio davanti, Vergara e Alisson Santos dietro Hojlund. In panchina invece tornano dopo la lunga degenza anche Anguissa e De Bruyne, possibile qualche scampolo di partita per loro. Il Torino invece arriva galvanizzato dopo la vittoria contro la Lazio nell'ultimo turno sotto la guida del nuovo allenatore D'Aversa. Azzurri chiamati a dare continuità alla vittoria contro il Verona per proseguire il percorso di testa che potrebbe portare alla prossima Champions League.