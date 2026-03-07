Alisson Santos e Politano dopo Napoli-Torino | le loro parole

Dopo la partita tra Napoli e Torino, Alisson Santos e Matteo Politano sono intervenuti nel post-partita di DAZN per condividere le loro impressioni. Entrambi hanno espresso le proprie opinioni sulle fasi decisive del match e sui momenti più significativi dell’incontro. Le loro dichiarazioni sono state trasmesse subito dopo la fine della partita, offrendo un’istantanea delle loro impressioni sul risultato e sull’andamento della gara.

Alisson Santos e Matteo Politano hanno parlato nel post-partita di Napoli-Torino a DAZN. Le loro dichiarazioni. “Ho fatto tre esultanze diverse perché ero molto contento. Una era dedicata a mia madre e mio fratello, una perché mi piace ballare e una dedicata a Ronaldinho, un brasiliano come e me e un esempio per me. Ho molta confidenza con le mie qualità, speriamo di raggiungere gli obiettivi. Mi sto integrando e sto imparando un po’ di napoletano. Forza Napoli sempre“. “Peccato per il finale, eravamo stati bravi e non dobbiamo seguire questi gol perché poi può succedere di tutto. Alisson? Lui è un bravo ragazzo, sorridente, preciso, puntuale, grandi allenamenti. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

