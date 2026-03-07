Alisson Santos e Politano dopo Napoli-Torino | le loro parole

Dopo la partita tra Napoli e Torino, Alisson Santos e Matteo Politano sono intervenuti nel post-partita di DAZN per condividere le loro impressioni. Entrambi hanno espresso le proprie opinioni sulle fasi decisive del match e sui momenti più significativi dell’incontro. Le loro dichiarazioni sono state trasmesse subito dopo la fine della partita, offrendo un’istantanea delle loro impressioni sul risultato e sull’andamento della gara.

Alisson Santos e Matteo Politano hanno parlato nel post-partita di Napoli-Torino a DAZN. Le loro dichiarazioni. “Ho fatto tre esultanze diverse perché ero molto contento. Una era dedicata a mia madre e mio fratello, una perché mi piace ballare e una dedicata a Ronaldinho, un brasiliano come e me e un esempio per me. Ho molta confidenza con le mie qualità, speriamo di raggiungere gli obiettivi. Mi sto integrando e sto imparando un po’ di napoletano. Forza Napoli sempre“. “Peccato per il finale, eravamo stati bravi e non dobbiamo seguire questi gol perché poi può succedere di tutto. Alisson? Lui è un bravo ragazzo, sorridente, preciso, puntuale, grandi allenamenti. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

PAGELLE E TABELLINO Napoli-Torino 2-1: Alisson Santos trascina Conte. Casadei entra troppo tardiVoti, top e flop della sfida dello Stadio Diego Armando Maradona, valevole per la 28° giornata del campionato di Serie A, Il Napoli batte il Torino e si aggiudica la sfida valida come anticipo della ... calciomercato.it

Napoli-Torino 2-1, pagelle e tabellino: Alisson Santos semina il panico, Elmas corre e segna, Casadei prova a riaprirla, Simeone e Zapata annullatiIl Napoli consolida il terzo posto battendo il Torino con un goal per tempo: vantaggio di Alisson Santos, bis di Elmas. Casadei nel finale prova a riaprirla, ma ai granata non basta. Di nuovo in campo ... goal.com

Il gran gol di Alisson Santos, il ritorno in campo di Kevin De Bruyne, l'abbraccio al Cholito Simeone, lo sguardo di Antonio Conte: alcune delle immagini più belle di Napoli-Torino #sscnapoli #calcionapoli #napolitorino x.com

L'impressione è che il Napoli potrebbe aver scovato davvero un bel gioiellino in Portogallo. Contro il Torino un one man show di Alisson Santos, che sblocca il match dopo pochi minuti portandosi a spasso tutta la difesa granata e incanalando la partita nel ver - facebook.com facebook