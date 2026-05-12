Alisson Juve avanti senza sosta | triennale già pronto per il brasiliano gli agenti incontreranno il Liverpool Ultime

Da juventusnews24.com 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus sta preparando un'offerta pluriennale per il portiere brasiliano, con un contratto già pronto. Nel frattempo, gli agenti del giocatore hanno fissato un incontro con il Liverpool per discutere del suo possibile trasferimento. La trattativa tra i bianconeri e il club inglese si sta muovendo rapidamente in queste ore. Le parti coinvolte stanno cercando di definire i dettagli prima di procedere con l’eventuale accordo.

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di Luca Fioretti Alisson Juventus, la dirigenza prepara una ricca offerta pluriennale mentre gli agenti del portiere incontrano i Reds per definire l’addio. Le  ultimissime clamorose indiscrezioni  di  mercato  diffuse da  Tuttosport  delineano un  quadro estremamente interessante  per il futuro della  Juve.  Alisson  è diventato l’obiettivo principale per la porta e la situazione evolve con grandissima rapidità. Secondo il quotidiano, è stato ufficialmente fissato un  incontro cruciale  tra gli agenti del portiere e il  Liverpool. L’obiettivo del vertice è  chiaro e inequivocabile: definire le modalità dell’addio. L’estremo difensore ha maturato una  decisione irrevocabile, avendo in testa unicamente la grande voglia di  cambiare aria  per intraprendere una  nuova avventura.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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