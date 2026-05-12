Alisson Juve avanti senza sosta | triennale già pronto per il brasiliano gli agenti incontreranno il Liverpool Ultime

La Juventus sta preparando un'offerta pluriennale per il portiere brasiliano, con un contratto già pronto. Nel frattempo, gli agenti del giocatore hanno fissato un incontro con il Liverpool per discutere del suo possibile trasferimento. La trattativa tra i bianconeri e il club inglese si sta muovendo rapidamente in queste ore. Le parti coinvolte stanno cercando di definire i dettagli prima di procedere con l’eventuale accordo.

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