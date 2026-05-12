Alisson Juve avanti senza sosta | triennale già pronto per il brasiliano gli agenti incontreranno il Liverpool Ultime
La Juventus sta preparando un'offerta pluriennale per il portiere brasiliano, con un contratto già pronto. Nel frattempo, gli agenti del giocatore hanno fissato un incontro con il Liverpool per discutere del suo possibile trasferimento. La trattativa tra i bianconeri e il club inglese si sta muovendo rapidamente in queste ore. Le parti coinvolte stanno cercando di definire i dettagli prima di procedere con l’eventuale accordo.
di Luca Fioretti Alisson Juventus, la dirigenza prepara una ricca offerta pluriennale mentre gli agenti del portiere incontrano i Reds per definire l’addio. Le ultimissime clamorose indiscrezioni di mercato diffuse da Tuttosport delineano un quadro estremamente interessante per il futuro della Juve. Alisson è diventato l’obiettivo principale per la porta e la situazione evolve con grandissima rapidità. Secondo il quotidiano, è stato ufficialmente fissato un incontro cruciale tra gli agenti del portiere e il Liverpool. L’obiettivo del vertice è chiaro e inequivocabile: definire le modalità dell’addio. L’estremo difensore ha maturato una decisione irrevocabile, avendo in testa unicamente la grande voglia di cambiare aria per intraprendere una nuova avventura.🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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??Previsto un contatto a fine campionato tra #Alisson e il #Liverpool per parlare del suo futuro. La #Juve è il club più avanti per lui in questo momento e sul piatto offre un triennale a 5mln €. Si attendono sviluppi nelle prossime settimane. x.com
La Juventus ha fretta di chiudere per il portiere, intanto come riferisce Tuttosport passi in avanti con Alisson Vi piace? facebook
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