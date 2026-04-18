Alisson Juventus avanti senza sosta | si lavora all’ingaggio del brasiliano la possibile proposta Tutti i dettagli

La Juventus sta lavorando per ingaggiare il portiere brasiliano del Liverpool, Alisson. La società sta valutando una proposta contrattuale di tre anni, con l’obiettivo di rafforzare il reparto tra i pali. La trattativa è in corso e si sta definendo nei dettagli, senza ancora un accordo concluso. La scelta di puntare su Alisson risponde all’esigenza di consolidare la posizione del portiere con un contratto di lungo termine.

di Luca Fioretti Alisson Juventus, la dirigenza punta il portiere del Liverpool per blindare la porta e offre un lungo accordo economico triennale. Il calciomercato riserva grandissime sorprese soprattutto tra i pali. Michele Di Gregorio, dopo un momento di difficoltà, si è ripreso sul campo, ma la Juventus continua la ricerca per rafforzare il reparto. Le riflessioni sono fortemente necessarie, considerando che il futuro di Mattia Perin resta estremamente incerto. Dopo aver pensato a Marco Carnesecchi e Guillaume Restes, l’obiettivo principale è Alisson. Il brasiliano rappresenta una scelta totalmente perfetta per blindare la porta.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Alisson Juventus avanti senza sosta: si lavora all’ingaggio del brasiliano, la possibile proposta. Tutti i dettagli Notizie correlate Alisson Juventus, arrivano indizi importanti sul possibile approdo del brasiliano a Torino. Ecco di cosa si trattadi Angelo CiarlettaAlisson Juventus, arrivano indizi importanti sul possibile arrivo del portiere del Liverpool in bianconero. Alisson Juventus, sfida all’Inter per il portiere brasiliano: il Liverpool è pronto ad aprire alla cessione del giocatore. I dettaglidi Redazione JuventusNews24Alisson Juventus, i bianconeri continuano a seguire da vicino il portiere brasiliano. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Juventus, Spalletti e Alisson si possono ritrovare. Stavolta senza uno Szczesny di troppo; Quanto guadagna Alisson, l'ultima idea della Juventus per la porta: ingaggio, la richiesta per Liverpool e gli infortuni; GdS - Alisson dice sì al ritorno in Italia: passi avanti con la Juventus; Juve, primo sì di Alisson: apre ai bianconeri, si tratta per un triennale. Alisson, il piano rinnovo del Liverpool è un'azione di disturbo per la Juventus ma l'unione con Kim avanzaIl portiere brasiliano Alisson è la prima scelta della Juventus ma il Liverpool si mette al riparo a livello economico con il rinnovo, intanto si fa strada l'ipotesi di Kim per Spalletti ... sport.virgilio.it Calciomercato Juventus news | Alisson Becker è il primo obiettivo in porta (oggi 18 aprile 2026)Calciomercato Juventus news, oggi 18 aprile 2026: Alisson Becker è il primo obiettivo in porta, il brasiliano ha scavalcato Carnesecchi e Restes. ilsussidiario.net Informa Gazzetta_it che la Juventus ha programmato un mercato ambizioso per l'estate per tornare a vincere subito Robert Lewandowski Leon Goretzka Bernardo Silva Alisson Darwin Núñez Kim Min-Jae Riccardo Calafiori facebook La #Juventus si informa su #Alisson: valutazioni in corso sul "pacchetto totale". Pesano i costi e i dubbi sulla tenuta fisica. @romeoagresti - @ilbianconerocom #Juventus #Calciomercato x.com