Una tale Alicia Augello che tutti conoscono come Alicia Keys | le origini agrigentine della popstar vista a Sanremo

Sul palco dell’Ariston si presenta Alicia Keys, artista nota a livello internazionale per la sua musica R&B, la sua abilità al pianoforte e la voce inconfondibile. La cantante, conosciuta anche come Alicia Augello, ha origini agrigentine e ha attirato l’attenzione del pubblico durante la sua esibizione a Sanremo. La sua presenza ha suscitato entusiasmo tra gli spettatori e i fan presenti alla manifestazione.

Sul palco dell'Ariston è Alicia Keys, icona mondiale dell'R&B, pianista raffinata, voce potente capace di attraversare generazioni. All'anagrafe, però, è Alicia Augello Cook. E in quel secondo nome, Augello, c'è una storia che parte da lontano e arriva fino alla provincia di Agrigento.