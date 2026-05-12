Alexander Zverev, in visita a Roma per partecipare agli Internazionali di tennis, ha vissuto un episodio inatteso. Secondo quanto riportato, il tennista tedesco è stato respinto all’ingresso di un ristorante della città. La notizia ha suscitato immediatamente attenzione tra i presenti, dato il suo ruolo di atleta di fama mondiale. Non sono stati forniti dettagli sulle ragioni del diniego né ulteriori sviluppi sull’accaduto.

Curiosa disavventura per Alexander Zverev. Il numero 3 al mondo si trova a Roma per disputare gli Internazionali di tennis. E, tra una partita e l'altra, ne ha approfittato per fare una tappa al ristorante Zuma, noto locale della movida romana. Ma c'è stato un imprevisto. Il tedesco non aveva prenotato un tavolo e quindi è stato respinto all'ingresso di via della Fontanella di Borghese. C'è un altro retroscena. Sembra che Alexander Zverev non sia stato riconosciuto da personale del ristorante. I camerieri, sentiti da Repubblica, non hanno voluto rilasciare dichiarazioni: " ". A raccontare la vicenda ci ha pensato Andrea Ruggeri, ex deputato di Forza Italia e grande appassionato di tennis, durante il podcast TennisTalker.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Alexander Zverev respinto all'ingresso: Roma, clamoroso al ristorante

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