Pronostico e quote Alexander Blockx – Alexander Zverev semifinale Madrid 01-05-2026

Da infobetting.com 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata di oggi a Madrid si svolgerà la seconda semifinale del torneo tra Alexander Blockx e Alexander Zverev, con inizio previsto non prima delle 20:00. La prima semifinale, tra Sinner e Fils, si è già conclusa. La partita tra i due atleti si svolgerà sulla stessa componente e sarà seguita dagli appassionati di tennis italiani e internazionali.

Alexander Blockx e Alexander Zverev daranno vita alla seconda semifinale, dopo quella tra Sinner e Fils, non prima delle ore 20:00. Nei quarti, il tedesco, due volte campione alla Caja Magica, punta a un’altra finale a Madrid dopo essersi vendicato del suo avversario di Monaco, Flavio Cobolli, con una netta vittoria per 6-1 6-4. Il. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

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