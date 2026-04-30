Pronostico e quote Alexander Blockx – Alexander Zverev semifinale Madrid 01-05-2026

Nella serata di oggi a Madrid si svolgerà la seconda semifinale del torneo tra Alexander Blockx e Alexander Zverev, con inizio previsto non prima delle 20:00. La prima semifinale, tra Sinner e Fils, si è già conclusa. La partita tra i due atleti si svolgerà sulla stessa componente e sarà seguita dagli appassionati di tennis italiani e internazionali.

Alexander Blockx e Alexander Zverev daranno vita alla seconda semifinale, dopo quella tra Sinner e Fils, non prima delle ore 20:00. Nei quarti, il tedesco, due volte campione alla Caja Magica, punta a un’altra finale a Madrid dopo essersi vendicato del suo avversario di Monaco, Flavio Cobolli, con una netta vittoria per 6-1 6-4. Il. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Pronostico e quote Alexander Blockx – Alexander Zverev, semifinale Madrid 01-05-2026 Notizie correlate Pronostico e quote Casper Ruud – Alexander Blockx, Madrid 30-04-2026Casper Ruud e Alexander Blockx apriranno il programma sul campo intitolato a Manolo Santana alle ore 13:00 mentre il match di Cobolli non inizierà... Pronostico e quote Alexander Zverev – Jannik Sinner, semifinale Miami 27-03-2026Alexander Zverev e Jannik Sinner scenderanno in campo per disputare la seconda semifinale intorno alla mezzanotte italiana dopo essersi trovati di... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Pronostico e quote Casper Ruud – Alexander Blockx, Madrid 30-04-2026; Pronostico e quote Casper Ruud – Alexander Blockx Madrid 30-04-2026; Pronostico Alexander Blockx - Felix Auger Aliassime - Quote & Statistiche - 27 aprile 2026, ATP Madrid, ATP; Pronostico e quote Flavio Cobolli – Alexander Zverev, Madrid 30-04-2026. Alexander Blockx, chi è il tennista che sta sorprendendo tutti e sogna la sfida con Jannik SinnerFra gli atleti emergenti che si sono presi la scena a Madrid c'è anche il ragazzo belga, nome decisamente in ascesa. sportal.it ATP Madrid 2026, Blockx continua la sua favola. Battuto Ruud e semifinale conquistataContinua l'incredibile favola di Alexander Blockx a Madrid. Il belga ha raggiunto la sua prima semifinale della carriera in un Masters 1000, superando ... oasport.it Vorrei ricordare al volo - a tutti quelli che dall'alto della loro frustrazione straparlavano e insultavano CoBello de Roma per aver perso 6-3 6-3 con Alexander Blockx ai sedicesimi di Montecarlo - che oggi Blockx ha sderenato Ruud (Ruud, non cicciobolletta er - facebook.com facebook Se sei un fan di Daniil Medvedev non puoi non apprezzare Alexander #Blockx Alto e strutturato, ma regge comunque gli scambi lunghi da fondo e spesso si inventa recuperi assurdi tipo questo Torneo di Madrid che sta dando la ribalta a talenti del futuro x.com