Alexander Zverev svela | C’è un motivo per cui Sinner è n1 del mondo

Alexander Zverev ha affrontato Jannik Sinner in quattro incontri nell’arco di due mesi, senza riuscire a ottenere una vittoria o a mettere in difficoltà il suo avversario. Durante le partite, il tennista tedesco ha evidenziato la differenza di livello tra lui e il giocatore altoatesino, che attualmente occupa la prima posizione nel ranking ATP. Le sfide si sono svolte senza che Zverev riuscisse a invertire il risultato o a mostrare segni di miglioramento contro Sinner.

Alexander Zverev si è trovato inerme al cospetto di Jannik Sinner per ben quattro volte nel giro di due mesi, non riuscendo mai a contrastare seriamente il fuoriclasse altoatesino e a impensierirlo: il divario tra il numero 3 del ranking ATP e l’attuale numero 1 del mondo è sembrato sconfinato. Il solido tedesco non ha mai trovato i mezzi per controbattere seriamente all’incedere del campione in carica di Wimbledon, che ha sempre inflitto delle sonore lezioni a uno dei rivali sulla carta più accreditati. Ricordiamo i precedenti che hanno animato gli ultimi quattro Masters 1000: 6-2, 6-4 nella semifinale di Indian Wells il 14 marzo; 6-3, 7-6(4) nella semifinale di Miami il 28 marzo; 6-1, 6-4 nella semifinale di Montecarlo l’11 aprile; 6-1, 6-2 nella finale di Madrid il 3 maggio.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Alexander Zverev svela: “C’è un motivo per cui Sinner è n.1 del mondo” Zverev NON HA SCAMPO: Un incubo chiamato Sinner Notizie correlate Jannik Sinner elimina Alexander Zverev, amplificando la sua difficoltà nei tornei del Grande Slam.Jannik Sinner elimina Alexander Zverev, amplificando la sua difficoltà nei tornei del Grande Slam. Alexander Zverev sconsolato: “Sinner è come un muro”Un nuovo boccone amaro da mandar giù per Alexander Zverev, sconfitto piuttosto nettamente da Jannik Sinner ancora una volta. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Alexander Zverev svela: C’è un motivo per cui Sinner è n.1 del mondo; Zverev vince ma è una furia contro l’arbitro: La regola deve cambiare. Da Darderi a Rybakina, i casi da moviola a Madrid; ATP Madrid 2026, Zverev: Ecco la chiave della vittoria con Cobolli. Poi presenta la semifinale con Blockx; Atp Madrid - Cobolli vola negli ottavi. Blockx elimina Auger-Aliassime, bene Zverev. Alexander Zverev svela: C’è un motivo per cui Sinner è n.1 del mondoAlexander Zverev si è trovato inerme al cospetto di Jannik Sinner per ben quattro volte nel giro di due mesi, non riuscendo mai a contrastare seriamente ... oasport.it ATP Madrid: Zverev rimuove Blockx dalla strada per la finale. Troverà ancora SinnerTennis - Prima finale '1000' in oltre un'anno per Sascha Zverev. Ora la sfida a Sinner, contro cui ha perso 11 set consecutivi ... ubitennis.com Alexander Zverev è arrivato a Roma e questa volta in caso di sconfitta( ovviamente contro Jannik) il cibo italiano lo consolerà abbastanza Ti vogliamo bene Alexander AlexanderZverev ig - facebook.com facebook Jannik Sinner batte Alexander Zverev 6-1, 6-2 in 57 minuti e vince il Masters 1000 di Madrid: è il nono titolo 1000 e il 28° in carriera. L’altoatesino diventa il primo giocatore della storia a vincere cinque Masters 1000 consecutivi. #rep x.com